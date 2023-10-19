Отопление пропало в домах в Петрозаводске

Сегодня в 16:25 в Петрозаводске произошло отключение отопления в домах в центре города. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации службы, без теплоснабжения остались здания на проспекте Ленина, площади Ленина, на улицах Герцена, Красной, Энгельса и в Закаменском переулке. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Время их завершения не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»