Подозреваемого в побоях мужчину ищут в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Александра Воронова 1977 года рождения. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек скрывается от органов дознания. Он подозревается в совершении преступления в соответствии со статьей 116 УК РФ (побои).

Всех, кто знает, где находится этот мужчина, просят звонить по номеру телефона: 8981 402 06 14. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson, МВД