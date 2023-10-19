19 октября 2023, 17:00
Бастрыкину доложат о проверке ролика с кричащим ребенком на Древлянке
В отношении ребенка могут совершать противоправные действия, следователи начали проверку
Карельские следователи организовали проверку после появления видеозаписи, на которой отчетливо слышны детские крики.
Видео появилось в одном из пабликов «ВКонтакте». Его автор говорит, что громкие звуки часто доносятся из дома на бульваре Интернационалистов 6, корпус 1. Кричит ребенок и женщина. Квартиру, в которой проживает ребенок, пытаются установить.
Следователи организовали процессуальную проверку по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили в следственном комитете РФ.
Руководителю ведомства Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту возможного совершения противоправных действий в отношении ребенка. // фото скриншот видео из паблика «Подслушано в Птз»