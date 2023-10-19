Мошенники набирали петрозаводчан в массовку в шоу шефа Ивлева

Новый выпуск популярного шоу «На ножах» для телеканала «Пятница» не собираются снимать в ближайшее время в столице Карелии. Сообщение о наборе людей для съемок, появившееся в телеграм-канале и одном из пабликов «ВКонтакте», не распространяли официальные представители телеканала. На то, что это обман, указывали и некоторые читатели.

Представители телеканала пояснили изданию Gubdaily.ru, что участие в кастингах и проектах «Пятницы» - бесплатно, а информация о различных кастингах для проектов появляется только на официальном сайте федерального канала.

По информации издания, пользователей, которые хотели бы поучаствовать в съемках, просили внести плату за включение в списки. Просим наших читателей быть аккуратными и не перечислять никому деньги. // фото unsplash.com/ priscilla du preez