Внимание, розыск: водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП (видео)

8 сентября в 19 часов 18 минут в районе дома № 37 по проспекту Ленина в Петрозаводске, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГИБДД Петрозаводска.

В результате происшествия женщина, 1991 года рождения, получила телесные повреждения.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Всех, кто располагает информацией о ДТП и местонахождении данного автомобиля, просим позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.