11 сентября 2020, 14:33
Грабитель оказался проворней бежавшего за ним продавца
Петрозаводчанин заработал уголовные дела из-за вредной привычки
28-летний петрозаводчанин стал фигурантом двух уголовных дел о грабеже. Подозреваемый совершал преступления в одном и том же магазине на Ключевой.
По сообщению полиции, продавец оба раза кричала и бежала за ним, но так и не смогла остановить молодого человека, укравшего водку. Сделать это удалось полицейским.
Подозреваемый сознался и пояснил, что периодически чрезмерно выпивает, но денег ему не хватает.