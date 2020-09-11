Грабитель оказался проворней бежавшего за ним продавца

28-летний петрозаводчанин стал фигурантом двух уголовных дел о грабеже. Подозреваемый совершал преступления в одном и том же магазине на Ключевой.

По сообщению полиции, продавец оба раза кричала и бежала за ним, но так и не смогла остановить молодого человека, укравшего водку. Сделать это удалось полицейским.

Подозреваемый сознался и пояснил, что периодически чрезмерно выпивает, но денег ему не хватает.