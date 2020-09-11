Уроженец Карелии дважды «минировал» торговый центр в Петербурге

Лжеминер дважды сообщал в экстренные службы северной столицы об угрозе теракта в ТРК «Охта молл». 7 и 9 сентября мужчина сообщал о заложенных бомбах.

Полицейские Петербурга вычислили и задержали телефонного террориста, сообщают «Невские новости». 33-летний уроженец Карелии, проживающий в Ленобласти, звонил с разных номеров.

Сначала телефонный хулиган сообщил о бомбе в одном из магазинов, через день он рассказал о минировании всего ТРК. Однако взрывчатка обнаружена не была. По сообщению topspb.tv, в торговом комплексе работает бывшая девушка хулигана. Личные отношения могли послужить мотивом подобной выходки.

В отношении телефонного террориста возбудили два уголовных дела, а затем отпустили под подписку о невыезде.