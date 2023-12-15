Внедорожник в Костомукше вылетел в кювет и перевернулся

Днем 14 декабря водитель внедорожника попал в аварию в Костомукше. Автомобиль слетел в кювет и перевернулся, сообщили в группе Второго пожарно-спасательного отряда ФПС по РК ВКонтакте.

Водитель потерял управление на шоссе Горняков, это произошло в 15:02. Судя по фотографиям с места аварии, автомобиль сильно поврежден.

На место ЧП приехали пожарные и бригада скорой помощи.

Пострадал один человек, подробности уточняются. // фото: 2 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ФПС по РК