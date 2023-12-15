Мужчина в Карелии ворвался к шумным соседям и избил их кочергой

Мужчина и его сожительница подали в суд на соседа, который ворвался к ним в квартиру. Инцидент произошел в одну из ночей сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Потерпевшие утверждали, что мужчина пришел в полночь и избил обоих, причем не только кулаком, но и кочергой. Обвиняемый в суде все отрицал. Он рассказал, что соседи постоянно шумят по ночам и мешают ему спать.

Он зашел к ним и хотел сделать замечание, но они были пьяны. Обвиняемый якобы хотел решить конфликт миром, но нетрезвый сосед схватил кочергу и замахнулся на него. Тогда мужчина ударил агрессора, но не кочергой, а рукой.

Однако эксперты выяснили, что нарушитель ворвался к соседям, стал кричать, дал хозяину квартиры в глаз. Тот упал и ударился головой об печку. После этого агрессивный сосед схватил кочергу и ударил женщину по руке.

Суд признал его виновным в нанесении побоев и назначил штраф в сумме пять тысяч рублей. // фото: Annabel_P/ pixabay.com