01 июля 2024, 14:14
Вместе с водой из крана к жителям Пудожа пришли пиявки
Жители Пудожского района жалуются на проблемы с водопроводной водой
Вода в Пудожском районе регулярно вызывает нарекания его жителей. Зачастую она непрозрачная, порой даже коричневая. Недавно в Пудоже водопровод преподнес совсем уж необычный сюрприз, об этом написали в местных пабликах в соцсетях.
Так, мужчина обнаружил в лейке душевого крана пиявку. Но тот факт, что она лечебная, пудожанина не успокоил.
- Жители предлагают писать Бастрыкину по поводу несогласованной гирудотерапии. Хотели бы себе бесплатный сеанс?
– иронизируют подписчики группы «Петрозаводск | Карелия | Без цензуры».
Люди пишут, что уже давно ко всему привыкли, но такое видят впервые. Некоторые шутят, что так местные власти заботятся об их здоровье. // фото: «Петрозаводск | Карелия | Без цензуры»/ВКонтакте