Вместе с водой из крана к жителям Пудожа пришли пиявки

Вода в Пудожском районе регулярно вызывает нарекания его жителей. Зачастую она непрозрачная, порой даже коричневая. Недавно в Пудоже водопровод преподнес совсем уж необычный сюрприз, об этом написали в местных пабликах в соцсетях.

Так, мужчина обнаружил в лейке душевого крана пиявку. Но тот факт, что она лечебная, пудожанина не успокоил.

- Жители предлагают писать Бастрыкину по поводу несогласованной гирудотерапии. Хотели бы себе бесплатный сеанс?

– иронизируют подписчики группы «Петрозаводск | Карелия | Без цензуры».

Люди пишут, что уже давно ко всему привыкли, но такое видят впервые. Некоторые шутят, что так местные власти заботятся об их здоровье. // фото: «Петрозаводск | Карелия | Без цензуры»/ВКонтакте