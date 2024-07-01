По главной набережной в Петрозаводске распространилось зловоние

Житель карельской столицы пожаловался на невыносимое зловоние на набережной Онежского озера. Кто-то оставил здесь пакеты с лошадиным навозом, написал горожанин в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Три источающих неприятный запах пакета лежат за большим камнем в кустах по дороге к гостинице «Космос».

- На улице жара, вонь невыносимая метров на пятьдесят вокруг, хоть святых выноси, туристы идут, зажав носы,

- написал автор поста.

Он просит мэрию навести порядок в центре города и заставить владельцев лошадей и пони убирать отходы их жизнедеятельности. Горожанин написал, что тошнотворный запах ощущается даже у ротонды. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте