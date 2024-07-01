01 июля 2024, 14:54
Общество

Власти Пудожского района отрицают наличие пиявок в водопроводной воде

В Пудожском районе рассказали, как обеззараживается водопроводная вода

Власти Пудожского района прокомментировали информацию о якобы обнаружении жителем Пудожа пиявки в водопроводной воде.

Согласно сообщению администрации района, вода проходит очистку через песчаные фильтры, обеззараживается гипохлоритом натрия и только после этого подается в систему.

«Проникновение пиявок из источника забора воды невозможно»,

- уверены в администрации района.

Напомним, ранее в соцсети житель райцентра рассказал, что обнаружил пиявку в лейке душевого крана. И подкрепил свое сообщение фотографией. // Фото: unsplash.com / Kevin Baguerizo

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Метки: 
пудожский район
пиявки
Вода
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новости Карелии