Власти Пудожского района отрицают наличие пиявок в водопроводной воде

Власти Пудожского района прокомментировали информацию о якобы обнаружении жителем Пудожа пиявки в водопроводной воде.

Согласно сообщению администрации района, вода проходит очистку через песчаные фильтры, обеззараживается гипохлоритом натрия и только после этого подается в систему.

«Проникновение пиявок из источника забора воды невозможно»,

- уверены в администрации района.

Напомним, ранее в соцсети житель райцентра рассказал, что обнаружил пиявку в лейке душевого крана. И подкрепил свое сообщение фотографией. // Фото: unsplash.com / Kevin Baguerizo