01 июля 2024, 14:54
Власти Пудожского района отрицают наличие пиявок в водопроводной воде
В Пудожском районе рассказали, как обеззараживается водопроводная вода
Власти Пудожского района прокомментировали информацию о якобы обнаружении жителем Пудожа пиявки в водопроводной воде.
Согласно сообщению администрации района, вода проходит очистку через песчаные фильтры, обеззараживается гипохлоритом натрия и только после этого подается в систему.
«Проникновение пиявок из источника забора воды невозможно»,
- уверены в администрации района.
Напомним, ранее в соцсети житель райцентра рассказал, что обнаружил пиявку в лейке душевого крана. И подкрепил свое сообщение фотографией. // Фото: unsplash.com / Kevin Baguerizo