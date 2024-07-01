Центр помощи детям «Надежда» оштрафовали за нарушения

В центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда», были обнаружены нарушения. Социальное учреждение оштрафовали по решению суда за административное нарушение.

У Роспотребнадзора возникли претензии к наполняемости воспитательных групп, оборудованию окон светозащитными устройствами, а также соблюдению норм площади на одного ребенка.

Роспотребнадзор направил предписание, но в «Надежде» его вовремя не исполнили, в итоге центру назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. // фото unsplash.com