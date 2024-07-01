В Карелии простились с погибшим на СВО Сергеем Тюпикиным

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Сергей Тюпикин. Его не стало еще 4 апреля, сообщает паблик администрации Лоухского района.

Сегодня, 1 июля, в районе прошла церемония прощания с погибшим гвардии рядовым. Проститься с военнослужащим пришли его родные и близкие.

Власти района выразили соболезнования родителям, жене и сестре Сергея Тюпикина. // Фото администрации Лоухского района