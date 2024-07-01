Сильные дожди пройдут ближайшей ночью в Карелии

В северных и западных районах Карелии ночью 2 июля ожидается непогода. Об этом сообщает паблик администрации Лоухского района со ссылкой на прогноз синоптиков.

Так, сильные дожди возможны в Костомукше, в Беломорском и Суоярвском округах, в Калевальском, Кемском, Лоухском и Муезерском районах.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал дождливый июль в Карелии. // Фото «Петрозаводск говорит»