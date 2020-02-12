Власти объявили, что должны сделать в Карелии к столетию республики

Председатель госкомиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии Николай Патрушев утвердил план работы комиссии на 2020 год. Об этом сообщает управление пресс-службы главы республики.

Согласно плану, проведение торжественных мероприятий по случаю празднования юбилея республики состоится 5 сентября в Петрозаводске.

Кроме того, в этом году внимание госкомиссии будет направлено на строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов, на развитие и модернизацию санатория «Марциальные воды», на завершение разработки проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы строительства дома-интерната в Костомукше.

Запланировано строительство общеобразовательных организаций в Петрозаводске, Кеми и Медвежьегорске. На территории Петрозаводского государственного университета будет обеспечено строительство легкоатлетического манежа. Предполагается продолжить модернизацию учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ в муниципальных районах.

До 1 сентября планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию аэровокзала в аэропорту Петрозаводска. В межнавигационный период предполагается организовать воздушное сообщение по маршруту Сортавала - остров Валаам.

До 1 июля планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию Белопорожские ГЭС.

В текущем году в план работы государственной комиссии по подготовке к столетию республики Карелия также включены вопросы, связанные с реализацией проекта глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода и проекта организации производства лесозаготовительной техники и комплектующих. Продолжится работа, направленная на внедрение интенсивной модели лесопользования в Карелии. Планируется создать особо охраняемые природные территории регионального значения «Еловые леса Заонежья», «Хаапалампи - Северное Приладожье» и «Хитоостров».

В течение 2020 года в республике пройдут мероприятия, посвященные Году памяти и славы, а также в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

Отдельное внимание будет уделено разработке и реализации дополнительных мер по увеличению количества резидентов территорий опережающего развития. Запланированы дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, сообщили власти республики.