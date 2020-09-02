Власти Кемского района не спешили обеспечивать сирот жильем

Прокуратура Кемского района провела проверку исполнения закона об обеспечении жильем детей-сирот и нашла нарушения в действиях кемских властей, сообщает прокуратура Карелии.

«Выявлены факты длительного бездействия должностных лиц при рассмотрении заявлений законных представителей о включении несовершеннолетних в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, выразившиеся в нерассмотрении указанных заявлений на протяжении 4 – 6 месяцев с момента их регистрации»,

- сообщает прокуратура.

По итогу проверки выявленные нарушения устранены, трое несовершеннолетних из числа детей-сирот были включены в список лиц, подлежащих обеспечению жильем. Виновные должностные лица, допустившие нарушения прав граждан, привлечены к дисциплинарной ответственности.