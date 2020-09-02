Автомобиль жителя Карелии сожгли дотла сегодня в Санкт-Петербурге

На проспекте Науки в Санкт-Петербурге сегодня ночью подожгли автомобиль жителя Карелии, сообщают «Невские новости».

Сгоревший «Ниссан» восстановлению не подлежит.

Полиция ведет розыск высокого и худощавого мужчины со светлыми волосами, который, судя по камерам, сразу после полуночи подошел к автомобилю, облил его чем-то и поджег.

По информации «Фонтанки», владельцем машины числится 64-летний уроженец Карелии.

«Активист группы «Красивый Петербург» Красимир Врански в социальных сетях утверждает, что на сгоревшей машине передвигался его коллега Александр Виноградов, который борется с незаконной уличной торговлей в городе. Днем раньше на него напали неизвестные и избили»,

- пишет «Фонтанка».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.