02 сентября 2020, 10:51
Автомобиль жителя Карелии сожгли дотла сегодня в Санкт-Петербурге
Поджог автомобиля может быть связан с местью предпринимателей
На проспекте Науки в Санкт-Петербурге сегодня ночью подожгли автомобиль жителя Карелии, сообщают «Невские новости».
Сгоревший «Ниссан» восстановлению не подлежит.
Полиция ведет розыск высокого и худощавого мужчины со светлыми волосами, который, судя по камерам, сразу после полуночи подошел к автомобилю, облил его чем-то и поджег.
По информации «Фонтанки», владельцем машины числится 64-летний уроженец Карелии.
«Активист группы «Красивый Петербург» Красимир Врански в социальных сетях утверждает, что на сгоревшей машине передвигался его коллега Александр Виноградов, который борется с незаконной уличной торговлей в городе. Днем раньше на него напали неизвестные и избили»,
- пишет «Фонтанка».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.