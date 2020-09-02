В Кондопоге женщина сбила пешехода и протаранила две машины

Вчера в 14 часов в районе дома № 13 по улице Заводской в г. Кондопоге 32-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ, совершила наезд на 18-летнего пешехода, информирует ГИБДД Карелии.

Сразу после этого она совершила наезд на два припаркованных во дворе автомобиля.

Пострадавший молодой человек получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

По информации Госавтоинспекции, женщина не имела водительских прав.