Один человек пострадал в групповой аварии на Шуйском шоссе

Утром 1 сентября на пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе произошла групповая авария. Ее участниками стали не три автомобиля, а четыре: ВАЗ-2115, «Митсубиши Лансер», внедорожник «Шевроле Нива» и грузовой фургон «Ивеко», сообщает dtpptz.ru.

По одной из версий, фургон двигался по шоссе в сторону Петрозаводска. В это время «Митсубиши», двигаясь по шоссе со стороны Петрозаводска, совершал левый поворот на Пряжинское шоссе.

Предположительно, от встречного столкновения «Митсубиши» развернуло на дороге. Фургон отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение бортами с автомобилями ВАЗ и «Нива».

По предварительным данным, в аварии пострадал водитель автомобиля ВАЗ. Вероятно, ГИБДД сообщит обстоятельства дорожного инцидента в среду.

Фото: dtpptz.ru, Вадим Клюквин, Дмитрий Васильев