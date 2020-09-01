01 сентября 2020, 15:09
Три автомобиля жестко столкнулись сегодня утром в Петрозаводске
Пострадавших в ДТП на Шуйском шоссе увезли на скорой
Серьезная авария произошла сегодня утром на Шуйском шоссе у дома №20. Три автомобиля столкнулись в Петрозаводске. По предварительным данным, участниками аварии стали два легковых автомобиля и фургон.
В 08:07 на место ДТП выезжали специалисты МЧС по Карелии.
По сообщению паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», пострадавших увезли на реанимобиле.
Фото – скриншот с записи видеорегистратора участника группы «ДТП Петрозаводска и Карелии»