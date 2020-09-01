Петрозаводский похититель велосипедов сбывал добычу за копейки

Двое граждан заявили в полицию Петрозаводска о хищении велосипедов, сообщает МВД по РК.

Ущерб от краж существенно различается. В одном случае он составил 4 700 рублей, в другом – 20 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен 40-летний подозреваемый.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похитил «железных коней» чтобы купить алкоголь. Сбыл велосипеды недорого – за 1000 и 2000 рублей. Потратил средства как и планировал – на спиртное и закуску.

По фактам краж, возбуждены уголовные дела.