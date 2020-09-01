Воспитательницу детского сада убили на глазах дошколят

По подозрению в убийстве в детском саду в Воскресенске задержан 53-летний местный житель. По предварительным данным Следственного комитета по Московской области, 31 августа мужчина проник на территорию садика.

Подозреваемый вошел в группу, где работала его супруга, и нанес ей множественные ножевые колото-резаные ранения в область шеи, туловища и верхних конечностей. Воспитательница скончалась на месте. По сообщению РИА «Новости», преступление было совершено на глазах у детей.

Злоумышленника задержали прибывшие росгвардейцы. Следователи и криминалисты осмотрели место убийства, изъяли нож. Специалисты опрашивают свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка обеспечению безопасности на территории садика и действиям должностных лиц.