01 сентября 2020, 20:18
Происшествия

Назначена дата апелляции по делу Дмитриева в Верховном суде Карелии

Апелляционные жалобы на приговор, вынесенный историку городским судом в июле, будут рассматривать 16 сентября

Верховный суд Карелии 16 сентября рассмотрит апелляционные жалобы на решение Петрозаводского городского суда, вынесенного по делу историка Юрия Дмитриева 22 июля. Апелляцию подали адвокат историка Виктор Ануфриев и представитель потерпевшей – адвокат Игорь Перов.

Вывод о назначении даты слушания можно сделать из списка дел, назначенных к рассмотрению в этот день. Информация о лицах, участвующих в деле, в том числе защитников, прокуроров и представителя потерпевшего, скрыта. К тому же, на то, что в этот день в десять часов утра будет рассматриваться дело историка, указывает и тот факт, что в Верховный суд дело поступило из горсуда 25 августа. На сайте Петрозаводского городского суда 24 августа появилось сообщение о том, что уголовное дело в отношении Дмитриева с принесенными апелляционными жалобами в этот день было направлено в суд вышестоящей инстанции.

Напомним,  ранее Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Судья назначил историку три с половиной года колонии строгого режима. По статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении огнестрельного оружия Дмитриев был оправдан.

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Метки: 
уголовное дело
дело Дмитриева
Юрий Дмитриев
апелляция
Верховный суд Карелии
насильственные действия
приемная дочь