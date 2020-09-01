Назначена дата апелляции по делу Дмитриева в Верховном суде Карелии

Верховный суд Карелии 16 сентября рассмотрит апелляционные жалобы на решение Петрозаводского городского суда, вынесенного по делу историка Юрия Дмитриева 22 июля. Апелляцию подали адвокат историка Виктор Ануфриев и представитель потерпевшей – адвокат Игорь Перов.

Вывод о назначении даты слушания можно сделать из списка дел, назначенных к рассмотрению в этот день. Информация о лицах, участвующих в деле, в том числе защитников, прокуроров и представителя потерпевшего, скрыта. К тому же, на то, что в этот день в десять часов утра будет рассматриваться дело историка, указывает и тот факт, что в Верховный суд дело поступило из горсуда 25 августа. На сайте Петрозаводского городского суда 24 августа появилось сообщение о том, что уголовное дело в отношении Дмитриева с принесенными апелляционными жалобами в этот день было направлено в суд вышестоящей инстанции.

Напомним, ранее Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Судья назначил историку три с половиной года колонии строгого режима. По статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении огнестрельного оружия Дмитриев был оправдан.