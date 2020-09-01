01 сентября 2020, 19:43
Происшествия

Россиянин, ежегодно проходивший флюорографию, умер от рака легких

По данным СМИ, экспертиза показала, что признаки опухоли были видны на снимках 2014 года, но, судя по всему, врачи это пропустили

Житель Копейска Челябинской области каждый год после выздоровления от туберкулеза делал флюорограмму, но в итоге умер от онкологии. По сообщению РИА Новости, областной Минздрав организовал  проверку по факту гибели мужчину, у которого врачи несколько лет не замечали опухоль легкого.

После обследования в сентябре 2019 года мужчине сообщили, что его «легочные поля чистые». Но через месяц у него появились сильные боли в спине, которые не прекратились после трехмесячного  лечения. Тогда медики сделали рентген и компьютерную томографию и обнаружили у мужчины рак третьей степени, пишет «Лента.ру» со ссылкой на 74.RU.

Пациент больницы был намерен через суд взыскать с лечебного учреждения 800 тысяч рублей в качестве морального вреда. Страховая компания провела экспертизу, согласно которой, признаки опухоли были видны на снимках еще в 2014 году.

Однако 22 августа россиянин скончался. Следственный комитет также начал проверку.

Фото: ura.news

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Метки: 
онкология
рак
легкие
флюорография
Челябинская область
здравоохранение
медицина