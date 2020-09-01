Россиянин, ежегодно проходивший флюорографию, умер от рака легких

Житель Копейска Челябинской области каждый год после выздоровления от туберкулеза делал флюорограмму, но в итоге умер от онкологии. По сообщению РИА Новости, областной Минздрав организовал проверку по факту гибели мужчину, у которого врачи несколько лет не замечали опухоль легкого.

После обследования в сентябре 2019 года мужчине сообщили, что его «легочные поля чистые». Но через месяц у него появились сильные боли в спине, которые не прекратились после трехмесячного лечения. Тогда медики сделали рентген и компьютерную томографию и обнаружили у мужчины рак третьей степени, пишет «Лента.ру» со ссылкой на 74.RU.

Пациент больницы был намерен через суд взыскать с лечебного учреждения 800 тысяч рублей в качестве морального вреда. Страховая компания провела экспертизу, согласно которой, признаки опухоли были видны на снимках еще в 2014 году.

Однако 22 августа россиянин скончался. Следственный комитет также начал проверку.

Фото: ura.news