Катер с пассажирами потерпел бедствие в Ладожском озере

Инцидент произошел 23 августа в Сортавальском районе Карелии. Как сообщает карельская-республиканская поисково-спасательная-служба, катер монашского прихода с людьми терпел бедствие в Ладожском озере.

Судно сносило ветром на мель в районе залива Тенкасаренселька возле острова Тамханка. На помощь людям выехал сортавальский поисково-спасательный отряд.

Пассажиров сняли с катера и доставили в Сортавалу.