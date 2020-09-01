В Сегеже расследуют уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими

Карельские следователи расследуют уголовное дело по факту ДТП с двумя несовершеннолетними погибшими в Сегеже. Дело возбуждено по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии следователей, утром 28 августа рядом с домом №14 по улице Советская столкнулись мопед, которым управлял 17-летний подросток, и автомобиль Toyota Land Cruiser. В аварии погибли водитель мопеда и 16-летний пассажир.

«Учитывая общественный резонанс и факт гибели двух подростков, по инициативе следственного управления надзорным ведомством материалы уголовного дела по факту ДТП переданы для дальнейшего расследования следователям следственного отдела по городу Сегежа», - сегодня сообщает Следком по Карелии.

По делу проводятся следственные действия, обстоятельства устанавливаются.