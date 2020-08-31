Уголовное дело возбудили из-за гибели двух подростков в Карелии

Авария в Сегеже, которая унесла жизни двух несовершеннолетних, привела к возбуждению уголовного дела. Напомним, как мы сообщали ранее, утром 28 августа на улице Советской столкнулись мотоцикл и автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». На месте ДТП скончались юноши, 2002 и 2004 годов рождения.

Было возбуждено уголовное дело, материалы передали в следственный комитет, сообщает «Карелинформ» со ссылкой на ГИБДД Карелии. Судя по всему, речь идет о ч. 5 статьи 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По сообщению ИА «СеверИнформ», 17-летний сегежанин за рулем питбайка «Эндуро» обгонял попутную машину, выехав на встречную полосу.

Когда мотоцикл вернулся на свою полосу, он врезался в поворачивавший налево автомобиль под управлением 51-летнего водителя. Водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир погибли. Оба подростка были в шлемах.