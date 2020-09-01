Мужчина отрубил племяннице пальцы из-за мобильного телефона

В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пятилетней девочке задержан ее дядя, ранее судимый 47-летний житель Бурятии.

По данным Следственного комитета, утром 31 августа девочка вместе с отцом и дядей отправилась на покос травы неподалеку от своей деревни. Из-за начавшегося дождя взрослые отложили работу и начали выпивать. Дядя отдал девочке свой телефон. Она стала играть, но затем случайно уронила и повредила гаджет.

Пьяный мужчина разозлился и приказал девочке положить ладонь на пень, после чего ударил топором, отрубив ребенку два пальца. Дядя сбежал. А пострадавшую девочку домой привел пьяный отец. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Врачам удалось пришить один палец. Подозреваемый был задержан.

По уголовному делу проводятся следственные действия, обстоятельства преступления устанавливаются.