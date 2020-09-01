В Костомукше полиция расстреляла автомобиль, пытавшийся скрыться

В воскресенье, около 11 утра на подъезде к городу Костомукша, патруль ГИБДД заметил, как двигавшийся навстречу автомобиль ВАЗ-21099 резко затормозил, после чего развернулся и поехал в обратном направлении, сообщает МВД по РК.

Такое поведение водителя вызвало подозрения, и полицейские приняли решение о необходимости его проверки. Посредством громкоговорящего устройства от водителя потребовали остановиться, однако тот законные требования проигнорировал и продолжил движение с превышением скорости.

На дальнейшие неоднократные требования сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал. Он увеличивал скорость, продолжал попытки скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения.

Полицейскими было принято решение о применении табельного оружия, о чем они через СГУ предупредили водителя, затем инспектор произвел предупредительный выстрел в безопасном направлении и несколько прицельных выстрелов по колесам преследуемого автомобиля.

С поврежденными задними колесами машина продолжала движение и только после того, как было повреждено переднее колесо, съехала кювет. Водитель быстро покинул салон и попытался убежать, но его задержали полицейские. В салоне автомобиля находились двое пассажиров.

Установлено, что за рулем находился несовершеннолетний местный житель. Машина, которой управлял юный водитель, принадлежит его семье. В отношении нарушителя составлены протоколы по нескольким статьям КоАП РФ в сфере безопасности дорожного движения, а также по статье по факту неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции.

Вскоре подросток должен явиться на комиссию по делам несовершеннолетних, где будет принято решение о привлечении его к административной ответственности.