Продавца чудо-приборов старикам будут судить в Петрозаводске

39-летний архангелогородец, был задержан сотрудниками уголовного розыска в конце июля этого года, сообщает МВД по РК.

Установлено, что некоторое время назад мужчина познакомился в интернете с петрозаводчанкой и переехал к ней. Устраиваться на работу он не спешил, но придумал способ получать доход.

По версии следствия, обвиняемый приходил к пожилым людям домой, представлялся работником социального учреждения и даже демонстрировал какое-то удостоверение. Примечательно, что никто из потерпевших не прочел, что именно, там было написано.

Затем гражданин расспрашивал хозяев об их возрасте и имеющихся заболеваниях, а после предлагал приобрести почти волшебный аппарат, который может любого «поставить на ноги». Тут же мнимый соцработник сообщал, что аппарат – новинка и стоит дорого, но для пенсионеров предусмотрена специальная скидка.

В материалах уголовного дела фигурируют 19 петрозаводчан, которые приобрели 25 таких аппаратов. Общий ущерб от мошеннических действий обвиняемого составил 564 800 рублей. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и возместил причиненный гражданам ущерб.

В начале сентября Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению материалов уголовного дела.