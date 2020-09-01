Житель Карелии пытался угнать машину, чтобы съездить в родной город

28-летнего подозреваемого в серии угонов задержали в Петрозаводске. Судимый подозреваемый находится под арестом, сообщили в МВД.

По версии карельских полицейских, за один день мужчина угнал три отечественных автомобиля. В беседе со стражами порядка он рассказал, что захотел поехать в родной город – Беломорск. Подозреваемый приметил машину, разбил заднее стекло и забрался внутрь. Завести двигатель, соединив провода, у него не вышло, тогда он стал толкать автомобиль. В итоге ему удалось добраться лишь до одного из районов Петрозаводска, где он выбрал себе другую машину. Однако отечественное авто не завелось, после чего злоумышленник похитил автомагнитолу и пошел подыскивать другое транспортное средство.

В третьей машине он разбил окно, но попытки завести двигатель не дали результата. Отчаявшись уехать, молодой человек сбыл похищенную магнитолу и потратил добытую тысячу рублей на водку.

В МВД по фактам трех угонов возбудили уголовные дела, по факту мелкого хищения составили административный протокол.