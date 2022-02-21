Власти Карелии стимулируют население к здоровому образу жизни

Решение вопросов демографии напрямую зависит от здоровья жителей Карелии и их образа жизни. На сегодняшнем заседании в правительстве региона шло обсуждение принятых в бюджет поправок, которые должны улучшить материально-технические базы учреждений здравоохранения, образования и спорта. Как «Петрозаводск говорит» сообщал ранее, финансирование социальных и инвестпроектов увеличено на 7,5 млрд рублей.

Руководитель региона подчеркнул, что дополнительные инвестиции пойдут на реальные проекты, направленные на улучшение жизни жителей Карелии.

Так, на укрепление состояния медучреждений дополнительно выделяется 170 млн рублей. На базе перинатального центра планируется создание центра ЭКО. Для эндоскопического отделения Республиканской больницы закупят современное оборудование, а для Пудожской – томограф.

Планируется направить средства на начало реконструкции стадиона в Кеми, футбольного поля в поселке Сосновец, подготовку проектно-сметной документации на строительство ФОКов в Олонце, Пряже и спортивных объектов в Медвежьегорске и Сортавале.

30 миллионов рублей выделены на оснащение техникумов и колледжей, 83 миллиона рублей – на программу повышения энергоэффективности школ в районах.

Напомним, законопроект о поправках в бюджет карельские парламентарии приняли в первом и втором окончательном чтениях. (фото pixabay.com, Peggy_Marco)