Метровый слой снега укрыл дороги на юге Карелии

Нынешняя зима богата на снегопады. Аномальная погода затронула несколько районов республики. На южных территориях с 17 по 18 февраля местами выпало до 1,2 м снега, сообщили в региональном Минтрансе. На дорогах Питкярантского района из-за повышения температуры просел уплотненный снежный покров.

Дорожники работали все выходные и до сих пор устраняют последствия снегопада. 21-22 февраля на автодорогах Ляскеля - Алатту, Леппясюрья - Харлу, станция Янисъярви, Подъезд к деревне Хямекоски бульдозер расчищает и расширяет проезжую часть.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться правилами дорожного движения и дорожными знаками. (фото vk.com)