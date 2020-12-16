Власти Карелии назвали фейком сообщения о локдауне на Новый год

Анонимное сообщение о якобы планируемом карантине с 28 декабря по 17 января появилось в социальной сети во всех регионах России. Оперативный штаб Карелии по борьбе с коронавирусом назвал информацию о локдауне фейком.

В анонимном сообщении говорилось о якобы готовящихся ограничениях, причем не указывался ни регион, ни конкретный губернатор. В частности в сообщении шла речь о закрытии на новогодние каникулы работающих с физлицами офисов, школ, фитнес-центров, спортивных объектов, торговых центров, кинотеатров, театров, домов культуры, магазинов, кроме продовольственных, парикмахерских, также сообщалось об отмене массовых мероприятий.

Оперштаб опубликовал анонимное сообщение в своей группе, пометив его словом «фейк».

«Это фейковая новость, никаких подобных мер принимать не планируется. Пожалуйста, не поддавайтесь на подобные провокации»,

- говорится в опровержении.

Также оперативный штаб напомнил, что за подобные фейковые сообщения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее власти республики высказались относительно туристов в период пандемии. (фото zona.media)