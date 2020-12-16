Станции переливания нужна первая отрицательная группа крови

Жителей Карелии с первой отрицательной группой крови ждут на станции переливания. Информация появилась в паблике станции переливания города. Доноров приглашают сдать кровь с 8 до 13 часов в будни на улице Пирогова, 4-а, в Петрозаводске.

Также требуется кровь групп O (I) Rh (-), А(II) Rh (-), B(III) Rh (-).

Консультацию можно получить по телефонам: +79658171085 , 76-42-65 (с 13 до 15).

Доноров просят отложить визит на станцию переливания в случае проявления признаков ОРВИ, контакта с заболевшими и теми, кто посещал в последний месяц зоны повышенного риска или в случае поездок в зоны повышенного риска. (фото 1obl.ru)