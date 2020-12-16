Более 50 тысяч мальков сига выпустили в реку на севере Карелии

Более 50 тысяч мальков сига выпустили в воду в районе Белого моря. Это одно из мероприятий по восполнению биологических ресурсов, которые реализует «Карельского окатыша» в сфере охраны окружающей среды.

Годовалых сеголеток закупили на Выгском рыбзаводе, сообщает пресс-служба комбината. Их поместили в восьми бассейнах разной величины. Специалисты работали бесконтактно, чтобы хладнокровная рыба не получила термический ожог. Мальков взвесили и транспортировали в специальных цистернах к реке, которая впадает в Белое море. Понадобилось три рейса. Выпускали сига с помощью гофрированной трубы. Место для выпуска выбрали не случайно, а учитывая мнение ученых.

«Река в этом месте бывает как пресной, так и соленой, что отпугивает хищников. Поэтому сиг может развиваться до взрослого состояния. Промыслового веса, а это в среднем 1,5 кг, эта рыба достигает только к пяти годам»,

- рассказала главный эколог горно-обогатительного комбината и «Олкона» Мария Трубавина.

Комбинат будет проводить компенсационные мероприятия по восполнению биологических ресурсов ежегодно в течение 35 лет. (фото vnnews.ru)