16 декабря 2020, 18:01
Улицу Куйбышева в 2021 году продлят до набережной Варкауса
18 декабря депутаты Петросовета примут окончательное решение по земельному вопросу
Сегодня проект решения, подготовленный комитетом градостроительства и землепользования города, решающий вопрос о передаче муниципальной земли в собственность республики, получил поддержку членов комиссии Петросовета по управлению имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию, сообщает паблик «Петрозаводский городской Совет».
В настоящее время городской администрацией разработана проектная документация по объекту «Реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. Варкауса в г. Петрозаводске» (см. карту).
Реализация проекта позволит улучшить транспортно-пешеходное сообщение между двумя районами города и снизить нагрузку на улицу Кирова.
Фото и карта из группы Петрозаводский городской Совет