Улицу Куйбышева в 2021 году продлят до набережной Варкауса

Сегодня проект решения, подготовленный комитетом градостроительства и землепользования города, решающий вопрос о передаче муниципальной земли в собственность республики, получил поддержку членов комиссии Петросовета по управлению имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию, сообщает паблик «Петрозаводский городской Совет».

В настоящее время городской администрацией разработана проектная документация по объекту «Реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. Варкауса в г. Петрозаводске» (см. карту).

Реализация проекта позволит улучшить транспортно-пешеходное сообщение между двумя районами города и снизить нагрузку на улицу Кирова.

Фото и карта из группы Петрозаводский городской Совет