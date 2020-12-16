В Карелии пообещали не строить мусоросжигающий завод

Замглавы Минприроды Карелии опроверг информацию о строительстве мусоросжигающего завода под Сортавалой, сообщает сайт «Экология России»

Поводом для вопросов к чиновнику стали слухи о том, что такое предприятие якобы собираются строить рядом с поселком Хелюля.

Жители опасались, что в Сортавальском районе появится экологически опасное (как они считают) предприятие.

Замглавы Минприроды Карелии опроверг эту информацию. Он уточнил, что территориальная схема обращения с отходами не предусматривает сжигание мусора. Возможна только переработка отходов.

«Я впервые слышу о том, что в Сортавале планируется мусоросжигательный завод. Официально заявляю, что нет такой информации, нигде это не планируется – ни в региональной схеме обращения с отходами, ни в федеральной. Я бы хотел этот вопрос по мусоросжиганию в Карелии раз и навсегда закрыть»,

– сказал замминистра.

При этом проблемы с мусором в Сортавальском районе действительно есть. Один звонок по этому поводу даже поступил на «Зеленую линию» от жительницы Санкт-Петербурга, которая много времени проводит в Карелии.

«Сейчас в Сортавалу приезжает очень много туристов. С одной стороны, это провинция, но народу бывает много, это популярный туристический регион. Здесь существует проблема с раздельным сбором мусора. В Санкт-Петербурге много возможностей сдать мусор раздельно. Но когда приезжаю в Карелию, этого нет. Я обращалась в организацию и мне сказали, что никаких возможностей для это не предусмотрено. Я готова инициировать раздельный сбор отходов»,

– заявила она.

Акция «Зеленая линия» проводилась интернет-ресурсом «Экология в России» с 1 по 3 декабря. Волонтеры приняли около 3,5 тыс. звонков от россиян, которые делились своими экологическими проблемами и переживаниями.

Фото с сайта «Экология России»