15 декабря 2022, 13:37
Владимир Путин проведет заседание большого Госсовета
В Кремле анонсировали Госсовет с участием президента, но конкретную дату не назвали
На следующей неделе президент Владимир Путин соберет заседание большого Государственного совета. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, не называя конкретную дату.
«Будет большой Госсовет на следующей неделе»,
- цитирует его РИА Новости.
В состав Госсовета, кроме президента, входят премьер-министр, спикер Госдумы, спикер Совета Федерации, глава администрации президента, главы регионов.
По решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Думе, представители местного самоуправления и иные лица.
Накануне СМИ сообщали, что послание президента Федеральному собранию вряд ли состоится в этом году. // фото сайт Кремля