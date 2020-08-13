Вице-премьер России заболел Covid-19

Вице-премьер правительства и постпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что положительный результат на Covid-19 дали повторные тесты, сделанные Трутневым. Чиновник перейдет на дистанционный режим работы в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

Напомним, в конце апреля коронавирусом заразился и премьер-министр России Михаил Мишустин. Главу кабмина врачам удалось довольно быстро вылечить.