Российский актер умер в 35 лет

В возрасте 35 лет скончался российский актер Сергей Куницкий. Он служил в московском Губернском театре. О смерти артиста сообщает «Лента.ру».

Внезапный уход, огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять. Сережа! Любим, будем помнить, спасибо тебе за талант и человеческое тепло. Соболезнуем родным и близким, крепитесь,

- говорится в сообщении театра.

Причина смерти артиста не называется. Куницкий известен по своим ролям в фильмах и сериалах «Битва за Севастополь», «Тест на беременность», «Крылья Империи», «Мы из будущего», «Тульский Токарев», «Шеф» и «Небо видело все».