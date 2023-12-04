Ветер сдул автобус с пассажирами в российском регионе

Днем в понедельник в Красноярском крае автобус с людьми оказался на боку. Все из-за бокового ветра. Его силы хватило, чтобы буквально сдуть транспортное средство с трассы Шарыпово-Назарово. В этот момент внутри находились 15 человек и водитель.

«Около 13 ч. 30 мин, в результате сильного бокового ветра междугородний автобус «Хайгер» на под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок»,

- сказано в сообщении полиции.

Помощь медиков после ЧП людям не потребовалась. // фото телеграм-канал «МВД 24»