04 декабря 2023, 14:32
Ветер сдул автобус с пассажирами в российском регионе
В момент ДТП на трассе в Красноярском крае в салоне находились 15 пассажиров
Днем в понедельник в Красноярском крае автобус с людьми оказался на боку. Все из-за бокового ветра. Его силы хватило, чтобы буквально сдуть транспортное средство с трассы Шарыпово-Назарово. В этот момент внутри находились 15 человек и водитель.
«Около 13 ч. 30 мин, в результате сильного бокового ветра междугородний автобус «Хайгер» на под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок»,
- сказано в сообщении полиции.
Помощь медиков после ЧП людям не потребовалась. // фото телеграм-канал «МВД 24»