Появились первые подробности смертельного ДТП на трассе «Кола»

В Госавтоинспекции Карелии рассказала первые данные о ДТП со смертельным исходом в Кондопожском районе. Ранее министр здравоохранения республики сообщил о гибели 83-летней беломорчанки и еще одном 60-летнем пострадавшем.

Предварительно известно, что столкнулись пять машин. Авария произошла 4 декабря в 11:25 на 465 км магистрали «Кола».

«В результате ДТП с травмами госпитализирован водитель одного из автомобилей, на месте погибла его женщина-пассажир»,

- отметили в дорожной полиции.

Перекрывать трассу в месте массовой аварии не стали. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. // фото unsplash.com/ egor ivlev