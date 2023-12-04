Женщина в Петрозаводске рискнула жизнью 5-летней дочки

Днем 4 декабря около детской поликлиники на Октябрьском проспекте в Петрозаводске инспекторы ДПС остановили нарушительницу. Женщина не исполняла правила перевозки детей, сообщили в Госавтоинспекции.

В машине находилась пятилетняя девочка, причем мама не только не посадила ее в автокресло, но даже не пристегнула ремнем.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Женщина должна заплатить штраф в сумме трех тысяч рублей. // фото: ГИБДД