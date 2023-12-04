04 декабря 2023, 13:32
Женщина погибла в дорожной аварии в Карелии
В Кондопожском районе произошло трагическое ДТП
В Кондопожском районе сегодня днем произошло трагическое ДТП. Погибла женщина, сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.
По данным источника, в результате дорожной аварии погибла 83-летняя жительница Беломорска. Пострадал 60-летний мужчина, также житель этого города. Он доставлен в Кондопожскую ЦРБ.
Обстоятельства произошедшего уточняются. // Фото: unsplash.com / Mat Napo