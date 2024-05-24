Ветер повалил столб с проводами, разгорелся мощный пожар

Огонь не пощадил жилые дома и дачи на севере Карелии. Пожары бушевали в пятницу в Кемском районе в старинном селе Гридино и в Беломорске.

Как сообщил в соцсети губернатор Карелии Артур Парфенчиков, из-за сильного ветра в селе упал столб с ЛЭП, произошло замыкание, вспыхнула сухая трава. Огонь добрался до частного сектора. В Гридино повреждены семь домов, большинство из них дачи и два жилых. В крыше над головой нуждаются два человека.

В Беломорске сильный ветер распространил огонь на дома на улице Мира. Причину пожара еще предстоит установить.

Для тушения пожара задействовали пять пожарных машин, весь личный состав ПЧ-61, в том числе личный состав, свободный от несения службы, авиалесоохрана и наши неравнодушные граждане. По поручению главы Карелии, направят вертолет с дополнительным оборудованием для тушения пожара.

Также, по поручению руководителя региона, на место ЧП выехали премьер-министр Александр Чепик и руководитель ГО и ЧС Олег Поляков.

В паблике «Беломорский округ» сообщили о трех семьях погорельцев. // фото VK-сообщество «Беломорский округ»/ freepik.com/ Ilovehz