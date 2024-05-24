24 мая 2024, 19:46
Министр призвал родителей объяснить детям правила поведения на улице
Двое мальчиков попали под машину в Карелии. Их госпитализировали в Детскую республиканскую больницу
Двое детей пострадали на дорогах в Карелии. В Сегеже 24 мая ребенок, 2014 года рождения, попал под машину, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Мальчика привезли в Петрозаводск, его лечением занимаются специалисты Детской республиканской больницы.
В Петрозаводске на Пограничной ребенок на велосипеде попал под машину. Пострадавшего мальчика, 2012 года рождения, госпитализировали в Детскую республиканскую больницу.
У детей переломы конечностей и ссадины.
В преддверии лета карельский министр обратился к родителям с призывом объяснять детям правила дорожного движения и поведения на улице каждый раз, когда детей отпускают на прогулку. Также он попросил водителей быть предельно внимательными. // фото «Петрозаводск говорит»