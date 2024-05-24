Министр призвал родителей объяснить детям правила поведения на улице

Двое детей пострадали на дорогах в Карелии. В Сегеже 24 мая ребенок, 2014 года рождения, попал под машину, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Мальчика привезли в Петрозаводск, его лечением занимаются специалисты Детской республиканской больницы.

В Петрозаводске на Пограничной ребенок на велосипеде попал под машину. Пострадавшего мальчика, 2012 года рождения, госпитализировали в Детскую республиканскую больницу.

У детей переломы конечностей и ссадины.



В преддверии лета карельский министр обратился к родителям с призывом объяснять детям правила дорожного движения и поведения на улице каждый раз, когда детей отпускают на прогулку. Также он попросил водителей быть предельно внимательными. // фото «Петрозаводск говорит»