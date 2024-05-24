Мощный пожар оставил без крова несколько семей в Карелии

Сильный пожар бушевал сегодня в Беломорске на улице Мира. Кадры с места ЧП опубликовал паблик «Беломорская трибуна».

«Трагедия, случившаяся сегодня на улице Мира, оставила без крова несколько семей, пожар с домов перекинулся на лес»,

- сообщили в паблике. Людей призвали беречь себя и близких, не жечь траву и мусор на участках.

Также в паблике объявлен сбор помощи погорельцам. Отмечается, что в одной семье у ребенка выпускной 25 мая, а ему не в чем идти. // фото скриншот видео