Начальник отделения почтовой связи в Карелии украла у мужчины пенсию

40 тысяч рублей предназначались в качестве выплаты пенсии в мае жителю Кондопоги. Но на чужие деньги позарилась начальница почтового отделения. Следователи возбудили в отношении недобросовестной женщины уголовное дело по статье о присвоении вверенных денег с использованием служебного положения.

Преступление вскрылось, когда мужчина обратился на почту за выплатой, ему сказали, что причитающиеся выплаты он получил. Пенсионер обратился в правоохранительные органы.

В Следкоме предварительно установили, что начальница отделения почтовой связи похитила деньги, предназначенные для выплаты пенсии. Чтобы замести следы, она напечатала фальшивое поручение на доставку пенсии кондопожанину. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Во время допроса женщина признала вину и раскаялась. // видео пресс-служба СУ СК по РК/ фото «Петрозаводск говорит»